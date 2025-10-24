Sant’Angelo a Fasanella, il forum dei giovani apre le porte ai “soci onorari”

A Sant’Angelo a Fasanella il Forum dei Giovani si è ricostituito di recente dopo alcuni mesi di assenza.

Il coordinatore

A coordinare l’importante organo associativo giovanile Alberto Di Ruberto che, ai microfoni di InfoCilento, ha raccontato dell’impegno dei giovani di Sant’Angelo per creare iniziative interessanti e utili al paese e di un’importante novità che permetterà al Forum di aprire a quanti più giovani possibile le sue porte: a breve sarà data la possibilità a quanti si impegnano per il territorio, ma non hanno la residenza a Sant’Angelo per motivi legati alle attività di studio o alle attività lavorative, di far parte ugualmente del Forum da “soci onorari”, un’idea che permette all’importante associazione di allargarsi e di essere inclusiva e aperta a tutti.

I componenti del Forum

I componenti del Forum dei Giovani di Sant’Angelo a Fasanella stanno fornendo un valido supporto anche alle attività promosse dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Bruno Tierno, e dalle altre associazioni del territorio.

Grazie alla collaborazione di tutti, infatti, è stato messo a punto un valido calendario di eventi estivi, si è tenuta l’edizione autunnale del “Fasanella Fest” e ci si sta preparando ad organizzare gli eventi natalizi e invernali e il programma primaverile, supporto è stato offerto anche alle associazioni che si occupano di accompagnare turisti e visitatori alla scoperta delle meraviglie di Sant’Angelo a Fasanelle sede di due beni che hanno reso il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, patrimonio UNESCO: l’Antece e la Grotta di San Michele Arcangelo.