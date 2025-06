Sant’Angelo a Fasanella: con il primo consiglio comunale è iniziata l’era Tierno. Le parole del neo sindaco

Tante persone e tanti amministratori del territorio hanno assistito al Consiglio Comunale d’insediamento di Sant’Angelo a Fasanella che si è tenuto nella serata di sabato. Il sindaco Bruno Tierno è il sindaco più giovane della Provincia di Salerno.

I componenti del Consiglio Comunale

Il sindaco, dopo il rito del giuramento annunciato i componenti del Consiglio Comunale comunicando ai presenti che, a causa dei tanti impegni degli ultimi giorni, gli amministratori non sono riusciti ad organizzarsi per conferire le deleghe e gli assessorati in maniera ufficiale, ma non ha mancato di annunciare come saranno distribuite. Caterina La Bella è stata ufficialmente nominata assessore con Santino Ruberto come Vicesindaco.

Le deleghe

Le deleghe saranno così distribuite: a Santino Ruberto sarà conferita la delega all’Ambiente e alla Pianificazione Urbanistica. Caterina La Bella sarà la delegata al Turismo, alla Promozione del Territorio e alla Cultura. La delega alla Comunità Montana Alburni spetterà a Francesco Cappelli e quella al Piano di Zona (Sant’Angelo a Fasanella fa parte dell’Ambito S07 con Roccadaspide come ente capofila) spetterà a Luigi Marino. La delega all’Unione dei Comuni spetterà a Giovanni D’Urso mentre quella al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni al Raffaele Stio, Sarà, inoltre, nominato Presidente del Consiglio Comunale Amedeo D’Urso.

Staff del sindaco

Faranno parte dello staff del sindaco Michele La Rocchia e Annarita Reina. Il Capogruppo di minoranza sarà Monica Persiani e quello di minoranza Emilio Melillo. Tra i banchi dell’opposizione oltre alla Persiani siederanno Teresa Trerotola e Massimo Pacifico. Tierno, con emozione ed entusiasmo, ha ringraziato i presenti e augurato buon lavoro a tutti parlando di quanto realizzato nei primi quindici giorni di amministrazione e degli obiettivi da raggiungere.

Al termine dell’assise il primo cittadino ha raggiunto, insieme ai consiglieri, ai cittadini e ai tanti amministratori del territorio che lo hanno raggiunto, Piazza Ortale dove ha deposto un omaggio floreale vicino al monumento ai Caduti e dove è stato intonato l’inno nazionale. Al momento celebrativo è seguita la festa offerta ai cittadini. Ai microfoni di InfoCilento il sindaco, Tierno e la senatrice Felicia Gaudiano che ha raggiunto il giovane sindaco per l’occasione.