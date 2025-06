Sant’Angelo a Fasanella, Bottega della Comunità e Guardia medica: individuata struttura

Si è tenuto questa mattina, mercoledì 11 giugno, un sopralluogo a Sant’Angelo a Fasanella dei tecnici dell’Asl e degli amministratori comunali per individuare la struttura che ospiterà la Bottega di Comunità, un centro assistenziale sperimentale pensato per potenziare il servizio di assistenza territoriale. Il progetto prevede la presenza di diverse figure mediche specialistiche e un operatore sanitario disponibile tre giorni a settimana per offrire servizi di assistenza infermieristica di base, tra cui iniezioni, medicazioni, misurazione di parametri vitali ed elettrocardiogrammi.

La scelta dell’ex Pretura come sede del nuovo polo sanitario

L’amministrazione comunale ha proposto l’ex Pretura come sede del progetto, destinata a diventare un vero e proprio polo sanitario. La struttura, con una superficie di oltre centocinquanta mq, ospiterà un ambulatorio per le visite, una sala d’attesa e la stanza del medico, oltre ai servizi igienici dedicati sia al personale sanitario che agli utenti. Il presidio sarà dotato di connessione internet, permettendo lo scambio di dati in tempo reale con le strutture dell’Azienda sanitaria.

I lavori

I lavori di allestimento della Bottega di Comunità saranno realizzati dall’Asl grazie ai finanziamenti del PNRR. L’intervento prevede il rinnovo degli impianti, la ristrutturazione della pavimentazione, della facciata e dei controsoffitti, migliorando l’efficienza e la fruibilità degli spazi.

L’obiettivo

Il progetto, sviluppato in sinergia tra l’Asl e i Comuni, punta a innalzare i livelli di assistenza territoriale, con particolare attenzione ai soggetti fragili. L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso un modello sanitario più capillare ed efficace, riducendo le difficoltà di accesso alle cure nelle aree interne.