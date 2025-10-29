Sant’Angelo a Fasanella, arrestarono rapinatore: encomio solenne ai carabinieri

La Giunta Comunale di Sant’Angelo a Fasanella ha deliberato all’unanimità il conferimento di un encomio solenne agli agenti del Nucleo Carabinieri Parchi di Ottati e di Corleto Monforte per l’operazione di intervento del 21 febbraio 2025.

Il riconoscimento

L’encomio è stato conferito agli Appuntati Scelti Qualifiche Speciali Nicola Costantino e Giuseppe Moscato, e ai Carabinieri Floriano Coluccia e Matteo Martino, per il coraggio e la professionalità dimostrati durante il tempestivo intervento che ha portato all’arresto dell’autore di una rapina a mano armata presso un distributore di carburante a Sant’Angelo a Fasanella.

Le motivazioni dell’amministrazione comunale

Come si legge nelle motivazioni, gli agenti si sono distinti “per aver agito immediatamente, con fermezza e non comune capacità d’intervento, sottoponendo in arresto il malvivente e impedendogli di arrecare danno a se stesso, agli operatori e alla cittadinanza”.

La Giunta ha voluto sottolineare che tale riconoscimento nasce “per i meriti speciali dimostrati in occasione dell’intervento di polizia giudiziaria e per il contributo determinante nel garantire alla giustizia il responsabile dell’azione delittuosa”.

Il Sindaco di Sant’Angelo a Fasanella provvederà alla consegna di una targa con la seguente dedica:

“Con stima e orgoglio, a nome di tutta la popolazione di Sant’Angelo a Fasanella, esprimiamo un encomio solenne per l’azione coraggiosa e altruista, testimonianza di professionalità e dedizione al servizio della collettività”.