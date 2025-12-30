Santa Marina, presentato il PUC, il sindaco Giudice: “Un’opportunità concreta per lo sviluppo del territorio”

È stato presentato ieri pomeriggio, lunedì 29 dicembre, presso il Convento di San Francesco a Policastro Bussentino, il Piano Urbanistico Comunale che rappresenta il principale strumento di pianificazione urbana, necessario per la crescita e lo sviluppo dei territori comunali. Un incontro che ha visto la presenza di diversi cittadini, di imprenditori e di esperti del settore. Un risultato importante per lo sviluppo dell’intero comune, sia economico che turistico, come sottolineato dal Sindaco Virgilio Giudice.

“È un PUC prevalentemente a vocazione turistica – ha sottolineato Giudice – Ci sarà la possibilità di costruire diverse strutture ricettive così come, lungo l’asse della statale 18, sarà possibile dare vita a locali commerciali. Inoltre il Piano Urbanistico Comunale prevede la possibilità di costruire nuove abitazioni, circa 90, di cui il quaranta per cento sarà destinato ad edilizia popolare. Abbiamo cercato di concentrarci maggiormente nei centri urbani di Policastro Bussentino, Lupinata e Santa Marina capoluogo.

A tutto questo vanno aggiunti i diversi progetti destinati al verde pubblico. Siamo estremamente soddisfatti dell’operatore dell’ufficio tecnico”. Un PUC che va nella direzione di uno sviluppo ecosostenibili e compatibile, come sottolineato dall’ingegnere Nicola Radesca, principale attore nella realizzazione del progetto. “Avremo uno sviluppo dal punto di vista turistico -ricettivo, commerciale e artigianale, all’interno di un progetto molto più ampio di riqualificazione ambientale, territoriale e di riammagliamento del tessuto urbano – ha poi aggiunto l’ingegnere Radesca.

Gli interventi

Inoltre è previsto un recupero dei centri storici, una riqualificazione e valorizzazione del tessuto rurale aperto e soprattutto rispetto per il territorio. L’obiettivo che abbiamo voluto centrare è proprio questo: lo sviluppo nel rispetto totale del territorio. Senza dimenticare la valorizzazione turistica sulla fascia costiera e quella commerciale sull’asse vario della statale 18″, conclude.