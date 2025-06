Santa Marina: l’opposizione chiede le dimissioni del Sindaco sospeso

Il gruppo consiliare “Insieme per tutti” del comune di Santa Marina ha reiterato l’appello al Sindaco sospeso Giovanni Fortunato affinché compia un passo indietro, a tutela della sua persona e dell’intera comunità. La richiesta arriva in un contesto di gravi accuse di corruzione e concussione che, se confermate, secondo l’opposizione delineerebbero uno scenario allarmante sulla gestione della cosa pubblica negli ultimi anni e sulle attuali condizioni della macchina comunale.

La solidità delle accuse e le preoccupazioni della comunità

Le preoccupazioni sono state accentuate dalla decisione del Tribunale del Riesame, che ha riconosciuto la solidità dell’impianto accusatorio della Procura. Il gruppo consiliare ha espresso apertamente la propria inquietudine, affermando: “Siamo molto preoccupati.” La situazione attuale, descritta come un “stillicidio”, impedisce una ripresa efficace delle attività comunali, necessaria per riordinare l’esistente e offrire nuova speranza ai cittadini.

Un commissariamento come unica via d’uscita?

Di fronte a questo quadro, il gruppo consiliare ritiene che “un commissariamento in vista di nuove elezioni sarebbe meglio di questo stillicidio”. Viene inoltre evidenziata l’inerzia dei consiglieri di maggioranza che, secondo l’opposizione, “in anni di consiliature non hanno proferito parola e non hanno preso una decisione”.

L’appello si conclude con un’esortazione: “Siete ancora in tempo per fare qualcosa di buono per il nostro Comune!” ribadendo che le dimissioni rimangono l’unica risposta possibile. Il gruppo “Insieme per tutti” ha confermato l’intenzione di continuare a monitorare la situazione e a segnalare agli enti competenti quanto sta accadendo.