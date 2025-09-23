Santa Marina: aperte le iscrizioni per accedere al servizio di cure termali, ecco come partecipare

E' possibile inviare la candidatura entro e non oltre il 1° ottobre

A cura di Comunicato Stampa

A Santa Marina, aperte le domande per poter accedere al servizio di ciclo di cure Termali dal 06 al 18 ottobre 2025. L’inizio e fissato per il giorno 06.10.2025 ore 07.30 dal Cineteatro Tempio del Popolo con trasporto totalmente gratuito da e per il centro termale.

Le domande

Le domande, corredata di prescrizione del medico curante, potranno essere presentate con apposita istanza di partecipazione, entro e non oltre giorno 01.10.2025. Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio servizi sociali del Comune di Santa Marina.

