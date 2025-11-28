Santa Marina accende il Natale: via libera a 20mila euro per eventi e promozione turistica

Il Comune di Santa Marina si prepara a vestirsi a festa con un piano dettagliato per le celebrazioni natalizie. L’Amministrazione ha dato il via libera all’organizzazione del “Programma delle manifestazioni natalizie comunali 2025/2026”, stanziando un primo e significativo impegno di spesa.

L’atto riconosce il ruolo cruciale degli eventi in un periodo chiave dell’anno. La Giunta ha ribadito come l’organizzazione di un calendario di manifestazioni sia fondamentale per diversi aspetti: creare un’atmosfera di festa e partecipazione che favorisca la coesione tra i residenti; rendere il territorio più affascinante per i visitatori; offrire un supporto concreto al commercio e alle attività ricettive locali.

Stanziati 20mila euro per l’avvio

Per trasformare le intenzioni in realtà, l’Esecutivo ha fornito direttive precise al Responsabile dell’Area di riferimento. Il Comune ha autorizzato un primo vincolo di spesa quantificato in 20.000,00 euro, specificamente destinato all’organizzazione e alla realizzazione degli eventi.

Il Responsabile è ora incaricato di predisporre gli atti e di avviare tutte le procedure necessarie per l’affidamento dei servizi e l’impegno definitivo delle risorse finanziarie.