Campionati Regionali

Santa Maria, che vittoria! Tre punti cruciali in casa della Sanseverinese

La squadra di mister Condemi guadagna tre punti preziosi in chiave salvezza

Manuel Chiariello

La Polisportiva Santa Maria sbanca il “Superga” di Mercato San Severino con una vittoria a dir poco fondamentale per la lotta salvezza. A decidere la gara è la zampata nella ripresa di Faye.

La cronaca del match

Il primo tempo non regala particolari acuti. La gara è molto equilibrata e tesa. Il primo squillo è dei biancoazzurri con un colpo di testa di Cataldo preda facile di Volzone. Il Santa Maria con il passare dei minuti guadagna campo. Lo stacco aereo di Di Genio da corner è la più ghiotta occasione della prima frazione. Palla a lato di un soffio. Ancora i cilentani in avanti con il tiro di Schiattarella preda facile di Russo.

I giallorossi orchestrano bene anche le ripartenze con Ndiaye che, però, non punge la difesa avversqria con una conclusione di facile lettura. La Sanseverinese si riaffaccia in avanti con Gargiulo servito ottimamente su schema di punizione. Tiro alto. La ripresa vede anche gli ospiti sugli scudi. Di Genio è pericoloso su corner con il destro di prima che termina sopra lo specchio della porta. Al 18 si sblocca la partita: super azione del Santa Maria con la sponda aerea di De Pasquale e la zampata vincente di Faye sotto porta. Nei minuti che seguono la Sanseverinese prova il tutto per tutto. È incredibile il salvataggio in angolo sul tentativo di Penna nel cuore dell’area di rigore.

Beffa al “Carrano”: la Polisportiva Santa Maria cade sotto i colpi dell’Agerola dopo una rimonta illusoria

Gli uomini di mister Pepe spingono a testa bassa. Questa volta è Maiese a mettere i brividi alla retroguardia giallorossa con un tiro deviato sul più bello. Lo stesso Maiese, ex della partita, ha anche l’ultima palla gol del match sciupando il pari da due passi. Finisce così 0-1 per il Santa Maria

Il tabellino

Sanseverinese (4-3-3): Russo; Orta, Gargiulo (4’st Morra), Romano, Giordano (25’st Maiese); Titarelli (12’st Penna), Paduano, Cataldo; Picaro, Moffa (41’pt Lopetrone), Cuomo (12’st Faino). A disp: Munao, Ciaccio, Del Giudice, Moccia. All: Pepe

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Volzone; Di Genio, Godoy, Ramacciotti; Vona, Caprioli, Ventura, De Pasquale; Faye, Ndiaye (41’st D’Auria), Schiattarella (44’st Ippolito). A disp: Lettieri, Salzano, Margiotta, Ciornei, Pipolo, Cascone, Pappalardo. All: Condemi

Arbitro: Mario Ciccarelli di Castellammare di Stabia (Acunzo-Coiro)

Reti: 18’st Faye (SM)

Ammoniti: Caprioli (SM), Godoy (SM), Ndiaye (SM)

Note: Angoli: 3-4. Recupero: 1’pt e 5’st

