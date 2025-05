Sanità, Vincenzo De Luca: «Raggiunti risultati straordinari»

Grande partecipazione ieri a Salerno per il convegno organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno e dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Salerno.

L’incontro

Al Grand Hotel alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si è parlato di innovazioni nelle politiche regionali e nei modelli organizzativi legati all’oncoriabilitazione, un ambito fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici.

Le parole del presidente Vincenzo De Luca

Per il governatore Vincenzo De Luca è stata l’occasione anche per fare il punto sulla questione sanitaria nel salernitano. “In Italia abbiamo grandi difficoltà perché gli stanziamenti destinati alla sanità sono tra i più bassi d’Europa – ha detto – Per quello che ci riguarda abbiamo fatto un lavoro straordinario, siamo partiti da sotto zero e oggi possiamo vantare grandi risultati, abbiamo una rete oncologica che è un vanto per tutta Italia”.

“Stiamo realizzando dieci nuovi ospedali a partire dal Ruggi di Salerno. Stiamo realizzando le case di comunità, anche se non abbiamo ancora il personale”, ha concluso.