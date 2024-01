Sanità, Pierro (Lega): bene denuncia vice sindaco di Roccadaspide. Si faccia chiarezza su problemi nelle Aree interne

“La denuncia presentata alle autorità giudiziarie dal vice sindaco di Roccadaspide sui problemi nella sanità campana, in particolare nelle Aree interne del Cilento, è una buona notizia. Occorre fare la massima chiarezza sulle responsabilità legate alla gestione della sanità in Regione Campania“.

Dichiarazioni

A dichiararlo è il deputato della Lega Attilio Pierro che spiega “I problemi li conosciamo bene e li denunciamo da anni. Purtroppo, persistono problematiche che già quando ero in Consiglio regionale ho denunciato con interrogazioni, alle quali però non sono mai seguiti provvedimenti per i responsabili. Le gravi carenze organizzative nei nosocomi in provincia di Salerno, – prosegue l’esponente della Lega – a cominciare dallo stesso Ruggi, sono questioni sulle quali va fatta chiarezza. Nel caos la gestione De Luca a cominciare dall‘ospedale di Eboli, dove tornano i pazienti sulle barelle e le lunghe attese. I Pronto soccorso sono la nota dolente per tantissimi utenti. A Boscoreale, in provincia di Napoli, c’è stata la settimana scorsa una mobilitazione generale. Anche in provincia di Salerno dobbiamo scendere in piazza e denunciare. Noi, come Lega, – conclude Pierro – siamo al fianco dei cittadini. De Luca sulla sanità, passata la fase commissariale, ha fallito e non è giusto che a pagarne le spese siano sempre i campani“.