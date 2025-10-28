Sanità, i sindaci si riuniscono su impulso del Comitato “Obiettivo Ospedale di Agropoli”

Continua l’impegno del Comitato “Obiettivo Ospedale di Agropoli” per la difesa del diritto alla salute nel territorio cilentano. È stata convocata una riunione del Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario 70, fissata per lunedì 3 novembre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Agropoli.

L’incontro di Agropoli

“Ospedale di Agropoli – Confronto e proposte concrete a tutela del diritto alla salute”. Questo l’ordine del giorno.

Nella lettera inviata ai sindaci, il Comitato sottolinea con forza l’importanza della Conferenza dei Sindaci quale organo istituzionale di confronto con l’ASL, in grado di rappresentare le esigenze reali dei cittadini e sollecitare un’organizzazione sanitaria più efficiente e giusta.

«Questo incontro – spiega l’avvocato Grambone – vuole essere il primo passo verso un nuovo rapporto interlocutorio con la Regione, indipendentemente dai futuri assetti politici, affinché ai cittadini del nostro territorio siano garantite pari opportunità e dignità nel diritto alla cura».

Il Comitato “Obiettivo Ospedale di Agropoli” ha promosso negli ultimi mesi un’attività di coordinamento, sensibilizzazione e proposta, lavorando con rigore e spirito di servizio per riportare il tema della sanità locale al centro del dibattito pubblico.

Le proposte

Tra gli obiettivi, anche quello di chiedere una redistribuzione più equa delle risorse sanitarie regionali, oggi fortemente concentrate – secondo il Comitato – nella Campania settentrionale, con “gravissime penalizzazioni per il nostro territorio”.

La riunione del 3 novembre si annuncia dunque come un momento di confronto istituzionale e territoriale, da cui potrebbe partire una nuova collaborazione tra amministratori, comitati e cittadini, uniti da un obiettivo comune: ridare piena dignità sanitaria al territorio di Agropoli e del Cilento.