Sanità e Viabilità nel Cilento: Appello per un Percorso Comune

Il Coordinamento Territoriale di CittadinanzAttiva Cilento Centro, con un’iniziativa di grande rilevanza strategica, invita associazioni, comitati civici, realtà organizzate e cittadini attivi del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni a unirsi per costruire un percorso comune volto a risolvere due criticità storiche del territorio.

Due priorità fondamentali per lo sviluppo del Cilento

L’obiettivo principale di questa iniziativa è duplice e di vitale importanza per il futuro del Cilento e delle zone limitrofe. Innanzitutto istituzione di una seconda ASL nel sud della provincia di Salerno: Una richiesta che nasce dalla necessità di garantire a tutti i cittadini del territorio un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari essenziali. Attualmente, l’unica ASL presente nella provincia di Salerno non è in grado di coprire adeguatamente le esigenze di un territorio così vasto e frammentato, lasciando molte comunità in una situazione di svantaggio.

Al contempo l’appello è alla realizzazione di una nuova arteria stradale per il collegamento diretto tra il Cilento e il Vallo di Diano: Un’infrastruttura fondamentale per favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, migliorando la viabilità e riducendo i tempi di percorrenza. Attualmente, i collegamenti tra queste due zone sono carenti e spesso difficili, ostacolando gli scambi commerciali e turistici e limitando le opportunità di crescita.

Un appello concreto e responsabile all’azione

CittadinanzAttiva Cilento Centro rivolge un appello concreto e responsabile a tutte le associazioni e ai cittadini che intendono contribuire attivamente a questa causa. È necessario, si legge nell’invito, “costruire insieme un percorso serio, unitario e continuativo, capace di avviare una raccolta firme diffusa in ogni Comune del territorio”.

L’obiettivo non è solo quello di organizzare una manifestazione formale, ma di dare vita a un impegno condiviso, fondato su un’unione di forze che permetta di superare le divisioni e di lavorare insieme per un obiettivo comune; una capillare presenza sul territorio per coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini e di istituzioni; un impegno costante e determinato per raggiungere i risultati prefissati; un lavoro a lungo termine che non si esaurisca con una singola iniziativa, ma che prosegua fino al raggiungimento degli obiettivi.

Un invito alla partecipazione attiva

CittadinanzAttiva Cilento Centro invita tutti i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà prossimamente. Un’occasione per discutere insieme delle strategie da adottare e per dare avvio a un percorso comune che porti a risultati concreti per il territorio. “Vi aspettiamo”, conclude l’appello.