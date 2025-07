Sanità ad Agropoli: avviata raccolta firme

Ha preso il via ieri, in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, una raccolta firme promossa dalle associazioni Cis Alentum e Lupi del Cilento e sostenuta da diverse forze politiche del territorio. L’obiettivo è quello di richiedere all’ASL Salerno azioni urgenti per potenziare i servizi.

L’iniziativa

Tanti cittadini si sono avvicinati per sostenere l’iniziativa, a conferma dell’importanza del tema, particolarmente sentito sul territorio non soltanto dagli abitanti, ma anche da numerosi vacanzieri, che non hanno mancato di far sentire il proprio sostegno alla petizione.

Le richieste avanzate dai promotori riguardano l’attivazione di una seconda auto medica e uno stazionamento stabile dell’elisoccorso ad Agropoli: servizi che garantirebbero un miglioramento dell’assistenza in condizioni di emergenza. Non solo.

La petizione

La petizione mira ad ottenere chiarezza anche sull’installazione della camera iperbarica presso l’ospedale cittadino e sulla copertura reale dei 100 posti letto previsti dal piano ospedaliero.