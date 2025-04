Antenna 5G a Palinuro: la petizione arriva anche online

Arriva anche on line la petizione per dire “no” all’antenna 5G che dovrebbe sorgere in località Saline a Palinuro.

I motivi del no all’antenna 5G a Palinuro

L’impianto è contestato dalla popolazione locale innanzitutto perché sorgerebbe a ridosso di un tratto di costa tra i più suggestivi e frequentati della costiera cilentana; ciò rischierebbe di determinare, secondo le contestazioni, danni al contesto ambientale, paesaggistico e rischi per la salute.

Sul caso è pendente anche un ricorso al TAR e lo stesso comune ha manifestato contrarietà all’opera.

Il Comitato spontaneo intercomunale Difesa Salute e Paesaggio ha chiesto la sospensione o la revoca di qualsivoglia autorizzazione riguardo l’installazione di antenne 5G e l’applicazione di un regolamento nel comune di Centola e nei centri limitrofi, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Richieste, queste, ora al centro anche della petizione on line.