Protesta 5G a Palinuro: Manifestazione in Piazza Virgilio contro l’antenna alle Saline

Mercoledì 16 aprile, alle ore 16, piazza Virgilio di Palinuro sarà teatro di una manifestazione pubblica organizzata dal Comitato spontaneo intercomunale Difesa Salute e Paesaggio, nato nei comuni costieri di Camerota, Centola e Pisciotta. L’iniziativa mira a sostenere la protesta dei cittadini avverso l’installazione di un’antenna 5G sulla scogliera delle Saline.

I motivi della protesta

Il Comitato spontaneo intercomunale Difesa Salute e Paesaggio esprime la sua principale preoccupazione riguardo al potenziale impatto paesaggistico dell’impianto. La prevista torre radiante, di dimensioni considerevoli, viene percepita come una minaccia all’equilibrio naturale della costa cilentana.

I promotori temono che l’impianto possa determinare problemi e disagi non soltanto all’ambiente ma anche alla salute.

Le richieste

Nel corso della manifestazione, il Comitato richiederà formalmente all’amministrazione comunale l’adozione di un Regolamento per le Radiofrequenze, in linea con quanto stabilito dalla Legge Quadro n. 36 del 2001. L’obiettivo di tale richiesta è duplice: in primo luogo, salvaguardare il paesaggio costiero da interventi visivi e strutturali invasivi; in secondo luogo, assicurare un monitoraggio rigoroso delle emissioni elettromagnetiche, al fine di proteggere la salute pubblica.

Sul caso è stato presentato anche un ricorso al Tar che è in attesa di discussione.