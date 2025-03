Antenna di Palinuro: rinviata l’udienza al Tar

È stata rinviata a data da destinarsi l’udienza presso il TAR Campania per decidere sulla sospensione dei lavori relativi all’installazione dell’antenna in località Saline, nell’area ex Club Med di Palinuro. “Uno scempio” ambientale, così definito da numerosi cittadini e operatori turistici, la cui realizzazione è stata bloccata dallo scorso 28 febbraio.

La protesta e il ricorso

L’udienza, inizialmente fissata per la giornata di ieri per stabilire il da farsi, è stata rimandata a seguito della presentazione di nuovi documenti a supporto del ricorso. La controparte, ovvero la società che gestisce i lavori, ha chiesto un rinvio per poterli esaminare. Si tratta di una vicenda che, da settimane, tiene banco nella località turistica di Palinuro.

La protesta è stata sollevata fin da subito dai proprietari della struttura ricettiva “Camping Amanti del Mare”, situata poco distante dal sito previsto per l’installazione dell’antenna, alta circa 18 metri. La mobilitazione ha trovato il supporto anche dell’avvocato Riccardo Natale, promotore di un’azione legale volta a impedire il prosieguo dei lavori.

“La bellezza di Palinuro e della sua costa non può essere svenduta per gli interessi economici di pochi, ma va salvaguardata per il bene comune,” ha dichiarato l’avvocato Natale.