Sanità a Eboli: un incontro tra politici e sindacato UIL FPL

Si è svolto questa mattina ad Eboli, l’incontro istituzionale tra il vicesindaco Gianmaria Sgritta, il consigliere comunale Cesare Moscariello e il segretario provinciale della UIL FPL, Vito Sparano.

L’allarme

Il confronto arriva dopo l’allarme lanciato dal sindacato sulla possibile chiusura del reparto di Psichiatria e sulle numerose emergenze legate alla grave carenza di personale, anche all’ospedale Maria Santissima Addolorata. Criticità che, secondo la UIL, rischiano di incidere pesantemente sulla qualità dell’assistenza ai cittadini. Nel corso del colloquio, il sindacalista Vito Sparano ha rappresentato le preoccupazioni dei lavoratori del comparto sanitario e le difficoltà operative che quotidianamente si registrano nelle strutture del territorio.

Le richieste

I rappresentanti politici hanno ascoltato le istanze del sindacato, manifestando attenzione e disponibilità al dialogo. Il vicesindaco Sgritta e il consigliere Moscariello si sono detti pronti a richiedere un incontro con i vertici dell’ASL, per verificare nel dettaglio le problematiche sollevate e valutare possibili soluzioni a tutela dei servizi sanitari e del personale. Una situazione che resta in evoluzione e che potrebbe presto approdare al tavolo dell’azienda sanitaria.