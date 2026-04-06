Sangue nella movida a Salerno: giovane accoltellato alla schiena in pieno centro

Un nuovo episodio di violenza nella movida di Salerno. Nella notte tra sabato e domenica, il centro storico è diventato teatro di un brutale scontro tra giovanissimi, culminato con il ferimento di un ragazzo.
La dinamica dell’aggressione
Secondo le prime ricostruzioni, una discussione scoppiata per cause ancora da accertare è degenerata rapidamente. Nel culmine della lite, uno dei partecipanti ha estratto un’arma da taglio, colpendo un coetaneo alla schiena.
I soccorsi e le indagini
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale: fortunatamente, nonostante la gravità del gesto, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione per la vita.
Attualmente, le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.