Cronaca

Sangue nella movida a Salerno: giovane accoltellato alla schiena in pieno centro

Violenta lite tra giovanissimi nel cuore di Salerno: un ragazzo ferito a coltellate e trasportato in ospedale. Indagini in corso e telecamere al vaglio. Leggi i dettagli

Federica Inverso

Un nuovo episodio di violenza nella movida di Salerno. Nella notte tra sabato e domenica, il centro storico è diventato teatro di un brutale scontro tra giovanissimi, culminato con il ferimento di un ragazzo.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, una discussione scoppiata per cause ancora da accertare è degenerata rapidamente. Nel culmine della lite, uno dei partecipanti ha estratto un’arma da taglio, colpendo un coetaneo alla schiena.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale: fortunatamente, nonostante la gravità del gesto, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione per la vita.

Attualmente, le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

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