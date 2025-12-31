San Rufo accelera sui lavori pubblici: in arrivo un supporto specialistico per l’Ufficio Tecnico

L’amministrazione comunale di San Rufo corre ai ripari per gestire la mole di lavoro legata alle opere pubbliche e alle pratiche edilizie. L’esecutivo ha approvato un atto di indirizzo politico finalizzato all’attivazione di un servizio di supporto specialistico per l’Ufficio Tecnico Comunale (UTC).

Troppi carichi di lavoro e scadenze imminenti

Alla base della decisione c’è una situazione di affanno degli uffici comunali. Nel documento approvato, l’Amministrazione rileva come l’ente abbia in programma per il prossimo esercizio diverse opere dirette alla conservazione, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio comunale.

Tuttavia, la notevole mole di lavoro e i molteplici servizi affidati all’UTC rendono difficile ottemperare ai compiti nei tempi stabiliti. Oltre alla gestione dei cantieri, infatti, l’ufficio deve occuparsi dell’istruttoria delle pratiche edilizie, urbanistiche, paesaggistiche e di condono. A questo si aggiunge la necessità di rispettare le specifiche scadenze legate ai finanziamenti ottenuti per le opere pubbliche e ai contributi concessi dagli enti sovraordinati.

I dettagli dell’incarico

Per evitare colli di bottiglia che potrebbero rallentare l’azione amministrativa, la Giunta ha ritenuto necessario affidare un incarico esterno di “Supporto amministrativo e tecnico al RUP” (Responsabile Unico del Procedimento). L’obiettivo dichiarato è il rafforzamento dell’Ufficio Tecnico per garantire una maggiore efficacia nella gestione delle pratiche.

Il mandato è stato conferito al Responsabile dell’Area Tecnica, che dovrà reperire le professionalità necessarie in possesso dei titoli di studio adeguati. L’incarico coprirà il periodo che va da dicembre 2025 a maggio 2026. Per finanziare questa attività di supporto, il Comune ha stanziato un budget complessivo mensile non superiore a 2.000 euro, fondi che trovano già copertura nel bilancio di previsione 2025/2027.