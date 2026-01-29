San Pietro al Tanagro, ladri in azione: messi in fuga dal sistema di allarme

Ad agire tre persone a volto coperto. Indagano i carabinieri

Erminio Cioffi
Eboli, ladro

Un’abitazione situata in via della Montagna è stata presa di mira da una banda di ladri. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero state tre persone con il volto coperto, che sono riuscite a introdursi all’interno della proprietà superando un muro di recinzione.

Una volta entrati, i ladri hanno rovistato nelle stanze da letto alla ricerca di oggetti di valore, mettendo a soqquadro gli ambienti. Il bottino non è stato ancora quantificato con precisione.
A interromperli è stato l’impianto di allarme dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Leggi anche:

Castellabate, doppio furto in abitazione: proprietario faccia a faccia con i ladri
Condividi questo articolo
Articolo precedente “Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: quindicesima puntata
Articolo Successivo “City Live”, parola ai cittadini: intervista al sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli
Nessun commento