San Pietro al Tanagro avrà presto un asilo nido comunale

Importante passo avanti per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale: il Comune di San Pietro al Tanagro, guidato dal sindaco, Enrico Zambrotti, ha formalizzato l’aggiudicazione dei lavori di riconversione di un piano dell’edificio scolastico “Maestra Bianca” di via Grosoleia. Nello specifico si tratta del terzo piano dello stabile, che già ospita la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Il progetto

L’intervento rientra tra quelli finanziati con fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”. Il progetto, presentato nei mesi scorsi in risposta all’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato selezionato tra quelli ammissibili al finanziamento, per un importo complessivo di oltre 398 milioni di euro su scala nazionale. San Pietro al Tanagro è tra i beneficiari inseriti nella graduatoria ufficiale del Ministero, e vede ora concretizzarsi l’avvio della fase esecutiva.