San Pietro al Tanagro accende l’autunno con la magia di “Borghi DiVini”: 2 giorni di vino, musica e sapori

Due serate pensate per celebrare il gusto, le radici e l’identità del Vallo di Diano nell’anno del Giubileo 2025: i prossimi 29 e 30 novembre, a San Pietro al Tanagro, “Borghi DiVini” accompagnerà il pubblico in un viaggio sensoriale tra suoni, profumi ed eccellenze enogastronomiche che raccontano la storia e la cultura della comunità.

L’evento

L’evento, inserito nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, si appresta ad unire riti antichi, suoni moderni ed enogastronomia locale, trasformando San Pietro al Tanagro in un vero e proprio palcoscenico del gusto.

Protagonista assoluto, nell’accogliente Polo Multifunzionale di Via Roma, sarà l’Aglianico locale, con particolare attenzione alle etichette della Cantina Tempere, affiancate da una selezione di vini provenienti da sette cantine del salernitano, per un percorso di degustazione che valorizza la ricchezza vitivinicola dell’area e la sua evoluzione sensoriale, attraverso approfondimenti su terroir e stili enologici.

Tra storia e piatti tipici

Ampio spazio ai piatti tipici e ai prodotti della tradizione, con un’attenzione speciale per la cipolla di San Pietro al Tanagro, identità gastronomica del paese. Saranno presentate in anteprima le nuovissime preparazioni realizzate con farine locali e, soprattutto, i cantuccini alla composta di cipolla, una creazione originale che unisce innovazione e memoria.

Saranno presenti Cantina Tempere, Tenuta Macellaro, Azienda Agricola Scairato, Vigneti Cesare Tappa e altre realtà del territorio, che offriranno una selezione di etichette per scoprire la ricchezza della cultura enologica locale. Previsto anche l’apericena con prodotti tipici e novità gastronomiche.

L’iniziativa si collega simbolicamente ai temi del Giubileo 2025 e del culto del Crocifisso, unendo spiritualità e tradizioni rurali in un percorso che dal passato guarda al presente.

Due performance musicali

-Sabato 29 novembre ore 19:30

“Decantando – Note e Profumi di Vino”

con il Trio voce–viola–pianoforte:

Tiziana Lo Bosco (mezzosoprano), Giuseppe Giugliano (viola), Luigi Di Miele (pianoforte).

Un repertorio che attraversa l’Ottocento napoletano fino al jazz, accompagnando l’eleganza dell’Aglianico Tempere Rosso 2022 e gli abbinamenti gastronomici locali.

–Domenica 30 novembre ore 19:30

“Evocazioni – Suoni e Sapori”

con il Duo viola–chitarra: Giuseppe Giugliano e Alfonso D’Avino, tra Piazzolla, Massenet e celebri colonne sonore.

La serata dialogherà con l’evoluzione dell’Aglianico Tempere Primo 2019 e con un percorso di degustazioni tipiche.

“Vogliamo trasformare questo appuntamento -spiega Antonio Pagliarulo, consigliere comunale di San Pietro al Tanagro e vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano- in un momento di convivialità, condivisione e soprattutto di identità, dove la comunità possa riscoprire i suoi prodotti e la sua storia.

Essere custodi e innovatori è la sfida che il nostro territorio deve saper raccogliere: con “Borghi DiVini” valorizziamo l’Aglianico locale, i nostri produttori, la cipolla di San Pietro, e apriamo le porte a una nuova stagione culturale ed enogastronomica. Musica, vini e sapori saranno l’occasione per raccontare ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare”.

“Celebriamo l’autunno-sottolinea il sindaco Enrico Zambrotti– con due serate che sono un vero inno alla nostra identità. Uniamo il piacere della degustazione ai sapori autentici del nostro borgo e del Vallo di Diano alla musica dal vivo, in un brindisi che rinnova il legame profondo tra comunità, cultura e tradizione”.