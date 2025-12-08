San Mauro La Bruca rilancia lo sport contro lo spopolamento: palestra gratis e corsi condivisi

Il Comune di San Mauro La Bruca risponde al rischio di spopolamento investendo sul benessere e sulla socialità dei propri residenti. L’amministrazione ha formalizzato una doppia concessione per i locali al pianterreno della sede comunale in via Oberdan, trasformandoli in un vero e proprio polo per l’attività motoria.

L’iniziativa del Comune

La decisione amministrativa parte da una lucida analisi demografica: “scarsa natalità, unita alla ridotta attrattività migratoria e al progressivo invecchiamento della cittadinanza residente, fanno di San Mauro la Bruca un comune ad alto rischio di spopolamento”. Da qui, la necessità di “offrire servizi tesi a frenare questo preoccupante fenomeno”.

La formula vincente: gratuito e a pagamento

La Giunta ha saputo bilanciare l’interesse sociale con l’integrazione di servizi specialistici, adottando un modello di concessione “condivisa”.

Sport gratuito per i cittadini: È stato rinnovato per un anno l’utilizzo a titolo gratuito in favore del signor Stanislao De Cocinis (naturopata, personal trainer e massaggiatore). L’attività, che si svolge tre giorni a settimana (martedì, giovedì e sabato), ha già dimostrato di avere “ricadute positive in termini di qualità di vita e benessere psicofisico dei cittadini e di impulso alla socializzazione e alla coesione”.

Corsi specialistici a rimborso: Contestualmente, è stata accolta la richiesta dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Shotoreigikan. L’A.S.D. utilizzerà i medesimi locali nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì per tenere lezioni a pagamento di Ginnastica funzionale e Pilates, attività ritenute “non altrimenti disponibile sul territorio comunale”.

Canone simbolico per le spese

La coesistenza delle due attività è stata ritenuta possibile poiché le richieste “non sono reciprocamente escludenti, ben potendo le attività essere svolte anche in contemporanea” , pur essendo la sala già attrezzata con strumentazioni in dotazione ai concessionari.

Mentre l’attività del sig. De Cocinis è considerata una finalità sociale idonea a giustificare la gratuità, all’A.S.D. Shotoreigikan è stato richiesto il pagamento di un canone mensile anticipato simbolico di 15 euro. Una somma destinata a coprire un rimborso forfettario delle spese di gestione dell’area, garantendo così la sostenibilità del servizio.