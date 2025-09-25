San Mauro Cilento si ferma per l’ultimo saluto ad Angelo Di Maria

Una comunità unita nel dolore. Per circa due ore, i residenti di San Mauro Cilento hanno atteso in silenzio l’arrivo del feretro del compianto assessore Angelo Di Maria. La salma, partita dall’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove in mattinata si era svolta l’autopsia, è stata accolta da una folla composta che ha voluto partecipare all’ultimo saluto. La destinazione era l’aula consiliare del municipio locale, trasformata per l’occasione in una camera ardente.

Un ultimo saluto carico di emozione

Il silenzio carico di emozione è stato spezzato solo al momento dell’arrivo del carro funebre. La bara, portata a spalla da un gruppo di amici, dal sindaco Carlo Pisacane e dal vicesindaco Domingo Esposito, è stata accolta da un profondo rispetto. Da quel momento, l’aula consiliare è diventata il punto di ritrovo per un via vai incessante di persone, tutte desiderose di rendere omaggio alla memoria di Di Maria. Le esequie si terranno domani, venerdì 26 settembre, alle ore 11.30.