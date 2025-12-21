San Mauro Cilento, pranzo di Natale con gli anziani: una domenica di sorrisi e condivisione

Una splendida iniziativa ha regalato una domenica di sorrisi e solidarietà a San Mauro Cilento. Le persone anziane del comune hanno condiviso un momento di dialogo con la possibilità di sedere attorno allo stesso tavolo per il “pranzo di Natale”.

L’iniziativa

La proposta e’ stata promossa dal nuovo Parroco, Don Angelo Tabasco, che e’ stato coadiuvato da tante persone che volontariamente si sono messe a disposizione per preparare al meglio la giornata. Il tutto è avvenuto anche con la stressa sinergia dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carlo Pisacane, che ha voluto regalare un piccolo gesto di attenzione ciascuno dei partecipanti. L’iniziativa si e’ tenuta nella saletta della Canonica parrocchiale, debitamente predisposta per l’accoglienza.

Già nei giorni scorsi, Don Angelo Tabasco si era recato nelle case degli anziani più in difficoltà o impossibilitati a spostarsi per un saluto, uno scambio di auguri e una benedizione alle famiglie.