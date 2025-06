San Mauro Cilento: in campo per la tutela dell’ambiente. Stop a mozziconi e plastica sulle spiagge

Il sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, ha firmato tre ordinanze volte a tutelare l’ambiente e la salute pubblica. Il primo provvedimento riguarda il divieto di abbandono di rifiuti da fumo (mozziconi e cenere) sulle spiagge del territorio comunale.

I provvedimenti

Dal Comune un appello ad utilizzare un posacenere portatile per i rifiuti da fumo. “La tua collaborazione è preziosa per la bellezza del nostro litorale! Insieme, per spiagge più belle e un mare più sano”, ha scritto l’Ente attraverso i propri canali social”. L’ordinanza invita poi tutti i gestori degli stabilimenti balneari a dotarsi di appositi contenitori per il recupero dei rifiuti prodotti da fumo, dove non sono già presenti, nonché a dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata da collocare sia sull’arenile che negli stabilimenti balneari.

Limiti all’utilizzo di plastica

Da ieri, 10 giugno, è vietato inoltre l’uso e la vendita di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili sulle spiagge e durante sagre e manifestazioni, la misura adotta dall’Ente punta a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti di plastica e garantire il buono stato ambientale delle acque. Infine, il primo cittadino ha emanato anche un’ordinanza che obbliga la rimozione delle deiezioni canine per garantire igiene e decoro urbano, tutti i proprietari di cani dovranno raccogliere sempre le deiezioni canine e pulire la zona, ed usare il guinzaglio in luoghi pubblici.

“La collaborazione di ciascuno è essenziale per un paese più pulito e accogliente”, sottolinea il Comune. Previste sanzioni per i chi non rispetterà le regole.