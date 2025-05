San Mauro Cilento, il regista Mario Martone conquista il Festival di Cannes

Un tripudio di applausi, con ben sette minuti di standing ovation da parte della platea. Mario Martone, regista del film “Fuori”, è l’unico italiano in concorso ufficiale all’ambitissimo e storico Festival di Cannes in lizza per la Palma d’Oro.

Un risultato importante per tutto il nostro Paese, ma anche per il Cilento. Si perché Il noto regista cinematografico, infatti, è originario del Comune di San Mauro Cilento.

Il messaggio della comunità

Proprio per questo motivo l’intera cittadinanza del piccolo borgo cilentano si è stretta attorno al proprio concittadino: “Il Sindaco Carlo Pisacane e l’Amministrazione comunale si congratulano vivamente con Mario Martone per questo eccezionale risultato, motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità”, fanno sapere da Palazzo di Città.