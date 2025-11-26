San Mauro Cilento, frana di nuovo la SP448: l’arteria era stata già oggetto di lavori un anno fa

L’ultima frana ha scatenato l’ira dei residenti: “La solita vergogna dei lavori pubblici”

A cura di Manuel Chiariello

Il forte maltempo di questi giorni ha creato danni nel comune di San Mauro Cilento e ad essere interessata è nuovamente l’importante Strada Provinciale 448 che congiunge il borgo cilentano con il confinante paese di Serramezzana.

Arteria strategica

L’arteria, da sempre punto nevralgico per il territorio, è stata oggetto di significativi smottamenti che ne hanno provocato il franamento e un conseguente pericolo per gli automobilisti. Lo stesso asso viario, solamente un anno fa, era stato al centro di molteplici polemiche a causa del tardivo completamento dei lavori di riqualificazione che riguardavano soprattutto i il rifacimento di un ponte che versava in condizioni di criticità estrema.

La situazione attuale

La strada interessata, proprio al fine di consentire tali interventi urgenti, era stata chiusa per diversi mesi provocando molteplici disagi ai cittadini. Quest’ultimi, infatti, erano stati costretti a percorrere necessariamente vie e arterie alternative per spostarsi, aumentando sensibilmente il numero di km percorsi per raggiungere anche le mete più vicine.

Con il passare del tempo la strada è stata riaperta, ma il nuovo crollo di questi giorni getta tante ombre sulla tipologia di interventi effettuati. L’ultima frana ha scatenato l’ira dei residenti: “La solita vergogna dei lavori pubblici”, attaccano alcuni di loro. A finire sotto accusa è principalmente la Provincia di Salerno, responsabile della strada.

