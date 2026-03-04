San Mauro Cilento, attenzione verso le persone più fragili: pronta l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare

Il comune di San Mauro Cilento ha pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato all’attivazione di un servizio di assistenza domiciliare rivolto ai cittadini che versano in condizioni di particolare fragilità.

Il progetto

L’iniziativa è destinata in particolare a persone ultra ottantenni, soggetti con disabilità, cittadini in situazioni di fragilità sociale o isolamento, nonché a persone con limitata autonomia o non autosufficienti. L’obiettivo è garantire un supporto concreto a chi necessita di aiuto nelle attività quotidiane, favorendo al contempo la permanenza nel proprio contesto familiare e abitativo. Tra i servizi previsti figurano attività di compagnia, accompagnamento, consegna della spesa a domicilio e disbrigo pratiche, comprese il ritiro di ricette mediche e il pagamento di bollette.

Le domande

Le domande dovranno essere presentate compilando un apposito modulo e trasmesse entro le ore 12:00 del 27 febbraio 2026. “Invitiamo i cittadini interessati e i familiari a prendere parte a quest’iniziativa a cui teniamo particolarmente. È un servizio pensato per sostenere le fasce più vulnerabili della comunità, alle quali noi mostreremo sempre la nostra vicinanza”, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Carlo Pisacane.