San Giovanni a Piro in festa per i 100 anni di Francesco Marotta

La comunità di San Giovanni a Piro è in festa oggi per i 100 anni di Francesco Marotta. Un traguardo importante quello raggiunto dal neo centenario che ha festeggiato il suo compleanno circondato dell’affetto e dall’amore dell’intera famiglia, emozionata per l’importante giornata.

Gli auguri del sindaco, Ferdinando Palazzo

Ai festeggiamenti per i 100 anni di Francesco Marotta era presente anche il Sindaco Ferdinando Palazzo che si è unito alla gioia dei familiari a nome dell’intera amministrazione e della comunità di San Giovanni a Piro.

“Con emozione ci ha parlato più volte del piacere di fare le cose ad arte – ha dichiarato il primo cittadino – lui che è stato sapiente custode della tradizione artigianale sangiovannese”.

La festa

Una giornata trascorsa in allegria durante la quale non poteva mancare la consegna della targa che lo ha eletto “Sindaco per un giorno”. Nonostante qualche piccolo incidente di percorso, determinato dalla frattura del femore, il neo centenario ha vissuto con partecipazione e gioia i festeggiamenti per un compleanno che rimarrà indimenticabile.