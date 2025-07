Salvataggio al lido El Sombrero di Battipaglia. Protagonista il bagnino Pietro Vassallo

Una mattinata di inizio luglio ha trasformato il rinomato Lido El Sombrero di Battipaglia in teatro di un coraggioso salvataggio. L’attenzione del bagnino, già noto per la sua dedizione alla sicurezza dei bagnanti, è stata richiamata da un’emergenza in mare.

Intervento rapido e decisivo

Un uomo si trovava in evidente difficoltà su un pattino noleggiato da un altro stabilimento balneare. Il bagnino del Lido El Sombrero, Pietro Vassallo, 24 anni, calciatore e animatore estivo, è intervenuto con rapidità, raggiungendo il malcapitato che mostrava già segni di cedimento dopo aver ingerito acqua. Con una manovra precisa, il bagnino ha afferrato l’uomo.

Collaborazione e plauso

Nel salvataggio, il bagnino è stato coadiuvato da alcuni presenti, tra cui l’appuntato della Guardia di Finanza Italo Rizzo. La presenza di Rizzo ha sottolineato l’impegno costante delle Forze dell’Ordine anche in contesti non operativi. L’azione congiunta ha permesso di portare a riva il bagnante in pericolo, ricevendo l’unanime apprezzamento dei presenti sulla spiaggia.

L’impegno del lido El Sombrero

Il Lido El Sombrero di Battipaglia si conferma una struttura all’avanguardia, apprezzata per la sua organizzazione, la serietà e l’attenzione verso un turismo di qualità. Dopo l’episodio, il bagnino ha proseguito la sua attività di prevenzione e controllo per l’intera giornata, esortando i clienti del lido a mantenere alta la vigilanza per godere di un bagno in sicurezza.