“Salute in Piazza”: giornata di prevenzione oncologica a Postiglione

Un’altra giornata dedicata alla prevenzione oncologica promossa dalla Rete I Care, questa volta in programma sabato 12 ottobre a Postiglione. L’evento, inserito nelle attività del progetto “Salute in Piazza”, che gode della collaborazione con l’ASL Salerno – Distretto Sanitario 64 di Eboli, il CSV Sodalis Salerno e il Comune di Postiglione, offrirà ai cittadini visite specialistiche gratuite di screening per tumori ginecologici, dermatologici e tiroidei, grazie alla presenza dei medici volontari Dott. Vito Clemente, ginecologo; Dott. Franco Longo, dermatologo; Dott. Nicola Iovine, endocrinologo.

Ecco gli screening in programma

Durante la giornata saranno inoltre distribuiti i kit per lo screening del colon-retto ai cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni, grazie alla collaborazione con l’ASL Salerno. La Rete I Care, composta dalle associazioni Noi Amici dell’Hospice e dell’Ospedale di Eboli, presieduta da Armando De Martino; Arcobaleno Marco Iagulli ODV, presieduta da Tiziana Iervolino e Roberto Cuomo Onlus, presieduta da Vito Cuomo, conferma così il proprio impegno costante nel promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della salute pubblica attraverso iniziative gratuite, aperte e inclusive.

Le dichiarazioni

«La prevenzione è il primo passo per garantire una vita più lunga e di qualità – dichiara Armando De Martino, portavoce della rete I Care –. Siamo felici di portare anche a Postiglione il nostro messaggio di salute e solidarietà, offrendo un servizio concreto e accessibile a tutti. Ringrazio i medici volontari per la generosità, l’ASL Salerno per la collaborazione e soprattutto l’Amministrazione Comunale di Postiglione per la sensibilità e la disponibilità dimostrate». Un sentito ringraziamento al sindaco Carmine Cennamo e al vicesindaco Pasquale Caputo, che hanno accolto con entusiasmo la proposta della Rete I Care e offerto piena collaborazione logistica e organizzativa per la buona riuscita dell’iniziativa.

L’appuntamento, dunque, è per sabato 12 ottobre, dalle ore 9.00, presso la Guardia Medica di Postiglione, in via Matteotti (Piazza Europa).