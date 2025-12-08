Salute e terza età nel Vallo di Diano: al via la ginnastica posturale gratuita per over 65

Un’importante iniziativa dedicata al benessere della terza età sta per prendere il via nel Vallo di Diano. La Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano ha annunciato ufficialmente l’avvio di un nuovo servizio di ginnastica posturale, completamente gratuito e rivolto a tutti i cittadini che hanno superato i 65 anni di età residenti nel comprensorio.

L’attività rientra nel più ampio progetto denominato “Albo Anziani Attivi del Vallo di Diano”, un’operazione resa possibile grazie al fondamentale sostegno istituzionale. L’iniziativa, infatti, è finanziata dalla Regione Campania attraverso l’impiego di Risorse Statali messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Obiettivi del corso e benefici per la salute

Il servizio è stato strutturato come un ciclo di esercizi specifici e personalizzati, concepiti come strumento essenziale per garantire un invecchiamento attivo e sicuro. Sotto la guida di istruttori qualificati e con la collaborazione tecnica della Dott.ssa Gricia Angela, esperta in Scienze Motorie e MCB, i partecipanti saranno seguiti in un percorso volto a mantenere o recuperare la mobilità e la forza muscolare.

Gli obiettivi principali del corso mirano a migliorare l’equilibrio e la stabilità posturale e, aspetto cruciale per questa fascia d’età, a prevenire in modo efficace le cadute, che rappresentano spesso la causa principale di infortuni gravi nella popolazione anziana. Inoltre, l’attività fisica dolce proposta aiuterà ad alleviare i dolori cronici a carico della schiena e delle articolazioni. Come sottolineato dai promotori, l’intento primario è “promuovere l’autonomia e garantire una migliore qualità della vita nella terza età”.

Luogo, orari e modalità di svolgimento

Il calendario delle attività è già stato definito. Il servizio prenderà il via ufficialmente Giovedì 11 Dicembre. Successivamente alla data inaugurale, gli appuntamenti si svolgeranno con cadenza settimanale, fissati per tutti i mercoledì.

Le lezioni si terranno presso la Palestra Comunale di Monte San Giacomo, partner ufficiale del progetto. L’accesso è riservato a tutti i cittadini Over 65 residenti nel territorio del Vallo di Diano, che potranno così usufruire di un servizio professionale in un ambiente sicuro e attrezzato.

Come iscriversi al servizio

Per partecipare al corso gratuito o per ricevere ulteriori informazioni sul progetto, la Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano ha attivato diversi canali di comunicazione per agevolare l’utenza e le famiglie. È possibile iscriversi contattando il Numero Verde Gratuito 800 108 203.

In alternativa, per chi preferisse un contatto diretto, è possibile recarsi presso la sede operativa dell’organizzazione situata a Monte San Giacomo, in Viale Hoboken.