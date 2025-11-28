Salerno, violenza contro le donne: al parco una panchina rossa e un abete

Una panchina rossa e un albero come segno permanente di memoria e impegno. Si è tenuta questa mattina, al Parco del Mercatello di Salerno, l’inaugurazione dell’installazione simbolica prevista dal progetto “Un Filo Rosso che ci Unisce”, promosso dal Comune di Salerno e Salerno Pulita per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza contro le donne e per promuovere pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

L’evento

L’evento, svoltosi a pochi giorni dalla Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne, ha visto la verniciatura e la posa di una panchina rossa, realizzata dalla con vernice ecologica anti smog e anti odori. Alle sue spalle è stato piantumato un abete, donato dall’azienda regionale Imposta, destinato a diventare un simbolo vivo e crescente di ricordo e speranza.

L’albero è stato dedicato a tutte le donne vittime di violenza, con un pensiero particolare rivolto ad Anna Borsa, il cui padre lavora in Salerno Pulita.

Alla mattinata hanno preso parte le associazioni La Crisalide e Differenza Donna, rappresentate dalle presidenti Roberta Bolettieri e Michela Masucci, già attive insieme all’azienda in iniziative di recupero e riuso di materiali utili alle strutture di accoglienza per donne in difficoltà.

I presenti

Presenti anche le componenti del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno, presieduto da Agnese Ambrosio. Su iniziativa del CIF, insieme alla Jomi PDO Handball Salerno, è stato inoltre realizzato e diffuso sulle pagine istituzionali un video dedicato al numero antiviolenza 1522, nell’ambito della campagna “Un filo rosso che ci unisce”.

L’abete, scelto come simbolo di rinascita, sarà addobbato ogni anno in prossimità del 25 novembre con materiali di recupero e con il coinvolgimento delle scuole cittadine. Un rito che diventerà occasione di memoria e rinnovato impegno collettivo.

Una panchina e un albero resteranno ora nel parco come traccia visibile di una comunità che rifiuta la violenza e sceglie di ricordare. Un filo rosso che continua a unire, nel segno del rispetto e della dignità.