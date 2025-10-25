Ad Agropoli una manifestazione in memoria di Annalisa Rizzo

L’Istituto “Alfonso Gatto” di Agropoli e l’associazione Nuovo Respiro hanno unito le forze per organizzare un’importante manifestazione in ricordo di Annalisa Rizzo.

La donna è tragicamente scomparsa nella sua abitazione a seguito di una lite violenta con il marito, anch’egli deceduto. Il caso, che all’epoca fece molto scalpore, fu inquadrato come una possibile ipotesi di omicidio-suicidio, con Annalisa Rizzo mortalmente ferita al culmine della discussione. Le indagini successive hanno escluso il coinvolgimento di terzi nella drammatica vicenda.

La data e i partecipanti al corteo

La cerimonia commemorativa si svolgerà nella giornata di sabato 29 novembre. L’evento vedrà una partecipazione significativa della comunità studentesca: circa 300 alunni dell’istituto superiore prenderanno parte attiva all’iniziativa.

Questa adesione massiccia sottolinea l’importanza che la scuola attribuisce al tema della memoria e della sensibilizzazione sociale su questioni di grande rilevanza etica e civile.

Percorso e finalità dell’iniziativa

Il corteo, cuore pulsante della manifestazione, prenderà il via dal Liceo Alfonso Gatto di Agropoli. Il percorso si snoderà attraverso le vie cittadine per concludersi in Viale Lazio, a breve distanza dall’abitazione che fu della famiglia di Annalisa Rizzo.

La giornata non sarà solo un momento di ricordo, ma si prefigge un obiettivo didattico e sociale ben preciso: sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Nel corso dell’iniziativa, sono previsti diversi interventi volti a stimolare la riflessione. Gli studenti avranno un ruolo centrale: leggeranno infatti dei brani selezionati, contribuendo in prima persona a veicolare un messaggio di ferma condanna contro la violenza di genere e a promuovere una cultura del rispetto e della non-violenza.