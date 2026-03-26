Salerno, Via Crucis “Giustizia e Pace”: l’appuntamento è davanti alla Cittadella giudiziaria

E’ in programma il 3 aprile 2026, alle ore 20.30, in piazza Dalmazia, dinanzi alla Cittadella Giudiziaria, la Via Crucis “Giustizia e pace” presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi e organizzata dalla Parrocchia San Demetrio Martire e dalla Pastorale Carceraria dell’Arcidiocesi.

Un momento di condivisione e riflessione

La comunità è invitata a vivere un momento intenso di preghiera e riflessione, nel segno della speranza e della responsabilità condivisa. “Pregare per la pace oggi significa impegnarsi concretamente affinché essa non sia solo assenza di conflitto, ma frutto autentico della giustizia. – osserva S.E. Monsignor Andrea Bellandi – Non può esserci vera pace senza il rispetto della dignità di ogni persona, senza verità, senza percorsi di riconciliazione e senza un impegno reale per il bene comune. L’appuntamento intende essere un segno visibile di dialogo e comunione tra realtà diverse ma profondamente unite nel servizio alla giustizia e alla persona”.

Gli interventi

Saranno presenti esponenti del Tribunale di Salerno, magistrati, avvocati, direttori di istituti penitenziari, detenuti e volontari della Pastorale Carceraria: testimonianze vive di un cammino che cerca ogni giorno di coniugare giustizia e misericordia. “La Via Crucis diventa così non solo memoria del dolore, ma anche invito a costruire una società più giusta e pacifica, dove nessuno sia escluso e ogni vita sia riconosciuta nella sua dignità- ha concluso il Parroco di San Demetrio, nonché Direttore della Pastorale Carceraria, Don Rosario Petrone– Un’occasione per fermarsi, riflettere e pregare insieme, affinché giustizia e pace possano davvero camminare unite nelle nostre città e nei nostri cuori”.

L’appuntamento, dunque, è per Venerdì Santo, 3 aprile 2026, alle ore 20.30, presso lo spazio antistante alla Cittadella Giudiziaria, in via Dalmazia.