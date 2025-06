Salerno, trovata in possesso di cocaina: arrestata

Lo scorso 18 giugno, a Salerno, i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno proceduto all’arresto di A.C., indagata per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

Le accuse

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, la donna, a seguito di perquisizione, è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 11 grammi, un bilancino di precisione, nonché materiale per il confezionamento.

Di qui il provvedimento di arresto.