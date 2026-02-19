Salerno tra le mete più ambite nel 2026 in tutto il mondo

La città di Salerno si conferma tra le destinazioni emergenti del panorama turistico internazionale. Secondo la Travel Trends 2026 elaborata da Skyscanner, uno dei principali motori di ricerca globali per voli e viaggi, Salerno si colloca al secondo posto tra le mete che hanno registrato il maggiore incremento di ricerche nell’ultimo anno.

Il report

Il report analizza l’aumento su base annua delle ricerche effettuate dagli utenti, individuando le destinazioni che stanno attirando sempre più interesse e che potrebbero diventare protagoniste dei flussi turistici del 2026. Un dato significativo, che fotografa un cambiamento nelle scelte dei viaggiatori, sempre più orientati verso luoghi alternativi rispetto ai circuiti tradizionali. Salerno conquista così la medaglia d’argento, preceduta soltanto dalla città polacca di Rzeszow e davanti a Karour, nell’arcipelago di Palau.

La top ten

Nella top ten figurano anche Portimão in Portogallo, Xi’An in Cina e Cordova, a testimonianza di una tendenza che combina mete europee meno scontate e destinazioni a lungo raggio. Nel report, Salerno viene descritta come il punto di partenza ideale per esplorare il Sud Italia, grazie al suo vivace lungomare, al centro storico medievale e alla posizione strategica che la rende alternativa più tranquilla e accessibile rispetto alla vicina Costiera Amalfitana. Un mix di cultura, paesaggio e qualità della vita che sembra aver conquistato l’attenzione dei viaggiatori internazionali.

Il riconoscimento rappresenta un segnale importante per il territorio, che negli ultimi anni ha investito in promozione e accoglienza, rafforzando la propria identità turistica. Se il trend dovesse confermarsi nei prossimi mesi, il 2026 potrebbe essere un anno chiave per consolidare ulteriormente il ruolo di Salerno tra le mete di riferimento del Mediterraneo.