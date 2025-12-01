Salerno: tentato furto alla Banca Credito Campania, colpo sventato dai Carabinieri

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato un camion come ariete per provare a sradicare il bancomat della filiale

Tentato furto nella notte ai danni della cassa automatica della Banca Credito Campania, in via Silvio Baratta, nel quartiere Irno a Salerno.

I fatti

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato un camion come ariete per provare a sradicare il bancomat della filiale. L’allarme è scattato intorno alle tre grazie alla segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che ha consentito ai Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno di intervenire con estrema rapidità. Proprio il loro arrivo tempestivo ha impedito che il furto venisse portato a termine, mettendo in fuga i responsabili.

I danni

La filiale ha comunque riportato danni significativi alla facciata, conseguenza dell’impatto generato dal mezzo utilizzato dai ladri nel tentativo di sfondare l’ingresso e trascinare via il bancomat.

Indagini in corso

Sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili e ricostruire nel dettaglio l’esatta dinamica dei fatti. Le Forze dell’Ordine rinnovano l’invito alla cittadinanza: segnalare ogni movimento sospetto può fare la differenza.

