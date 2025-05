Furti tra Battipaglia e Salerno: scattano 4 arresti per tentato furto in una gioielleria e uso illecito di carte di credito

Nelle prime ore del 26 maggio, gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno, con l’ausilio di un equipaggio dell’Esercito Italiano in servizio di pattugliamento per “strade sicure”, hanno proceduto all’arresto per tentato furto aggravato di O.Z. e V.E.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, gli stessi, avrebbero, con volto travisato da passamontagna, colpito e danneggiato con calci e con un un arnese atto allo scasso, la vetrina di una gioielleria dove risultavano esposti orologi di valore.

Nel pomeriggio di domenica 25 maggio, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito V.M e C.G. Gli stessi avrebbero sottratto il portafogli ad una cliente di uno stabilimento balneare nella zona Spineta di Battipaglia tentando poi di effettuare acquisti con le carte di credito in esso contenute.