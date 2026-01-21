Salerno, scoperti in una roulotte rubata con oggetti sottratti da un’auto: due nei guai

Nella giornata di ieri, 20 gennaio, la Polizia di Stato, con personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno ha denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due soggetti pluripregiudicati per il reato di ricettazione in concorso.

L’operazione

In particolare, alle ore 12.00 circa perveniva una segnalazione alla Sala Operativa della Questura di due persone sospette all’interno di una roulotte parcheggiata nel quartiere Mariconda. Gli operatori, giunti sul posto, procedevano ad identificare i due soggetti, un uomo e una donna rispettivamente classe 1993 e 1991. Da un controllo effettuato all’interno della roulotte, nella loro disponibilità, venivano rinvenuti alcuni oggetti, nello specifico materiale di rubinetteria, asportato nel corso della precedente notte dal portabagagli di un’auto parcheggiata nello stesso quartiere. Dopo aver raccolto la denuncia della proprietaria dell’auto, la merce veniva riconsegnata alla medesima.

Roulotte senza targa

Gli accertamenti condotti sulla roulotte, inoltre, evidenziavano che la stessa, oltre ad esser priva di targa identificativa, riportava un’alterazione del numero di seriale alfanumerico del telaio, tale da renderlo illeggibile, al fine evidente di ostacolarne l’identificazione; per tale motivo la roulotte, anch’essa di verosimile provenienza delittuosa, veniva sequestrata ed affidata al deposito convenzionato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento

I due soggetti, al termine degli atti di rito, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, venivano denunciati per il reato di ricettazione della merce e della roulotte ed allontanati dalla zona. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito ai recenti episodi di danneggiamento e furti su autovetture parcheggiate nell’area interessata.