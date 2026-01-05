Salerno, rintracciati due minori scomparsi: attivati i Servizi sociali

Nel pomeriggio del 2 gennaio, la Polizia di Stato, con equipaggi della Squadra Volante della Questura di Salerno, interveniva a seguito di segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, relativa al rintraccio di due giovani scomparsi nei giorni precedenti.

L’operazione

Alle ore 17:05 circa, su disposizione della locale Sala Operativa, personale dipendente si portava sul posto, procedendo alle ricerche delle persone segnalate, estese alle aree interne e alle zone di accesso e transito ferroviario. Nel corso delle operazioni, i due minori venivano rintracciati e identificati. Gli stessi risultavano già segnalati nei giorni precedenti sul territorio salernitano e destinatari di attività di ricerca, anche in considerazione della diffusione mediatica della scomparsa a livello nazionale.

La ricostruzione dei fatti

Dagli immediati accertamenti emergeva che i minori si erano allontanati volontariamente dalle rispettive abitazioni a causa di problematiche familiari e, venivano pertanto accompagnati presso gli Uffici di Polizia per ulteriori approfondimenti. Gli accertamenti consentivano di appurare che uno dei due minori era destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile e si era allontanato arbitrariamente dalla struttura alla quale era stato affidato.

Il provvedimento

Considerata la situazione, veniva informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura per i Minorenni, che disponeva l’affidamento di uno dei minori al genitore e, per l’altra minore, la collocazione presso idonea struttura, con l’attivazione dei competenti Servizi Sociali. Dell’esito dell’intervento veniva data comunicazione all’Autorità Giudiziaria e ai familiari interessati.

“L’intervento conferma il costante impegno della Polizia di Stato nell’attività di prevenzione e tutela delle persone, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono minori e soggetti vulnerabili, garantendo un tempestivo coordinamento con l’Autorità Giudiziaria e i Servizi competenti al fine di assicurare la salvaguardia dell’incolumità e dei diritti dei cittadini”.