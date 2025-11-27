Salerno, paura in Corso Garibaldi: donna precipita in una griglia dell’Asl e finisce al Ruggi

Momenti di apprensione questa mattina a Salerno, dove si è verificato un incidente in Corso Garibaldi. Una donna è caduta all’interno di una griglia situata proprio dinanzi all’ingresso del centro di salute mentale dell’Asl. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata d’urgenza presso l’ospedale Ruggi di Salerno, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Le condizioni di salute della donna

Nonostante lo spavento e la dinamica della caduta, stando alle prime informazioni emerse, la paziente non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, il quadro clinico richiede monitoraggio costante e le sue condizioni vengono definite dai sanitari ancora delicate.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi sul posto, la donna era cosciente ma sofferente: “lamentava un forte dolore alla schiena, riuscendo però a muovere gambe e mani”.

Le polemiche sulla sicurezza dell’area

L’episodio ha inevitabilmente sollevato questioni riguardanti la sicurezza e la manutenzione dell’area pedonale. La griglia in cui è precipitata la donna, infatti, era già oggetto di discussione nel quartiere.