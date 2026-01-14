Salerno: ore d’ansia per Giuseppe: scomparso da 24 ore

Il giovane si è allontanato ieri mattina dalla sua abitazione a Salerno e di lui si sono perse le tracce

Giuseppe Adinolfi

Da circa 24 ore non si hanno più notizie di Giuseppe Adinolfi, il 38enne di Salerno scomparso ieri dalla sua abitazione. A dare l’allarme sono stati i familiari.

La scomparsa

Stando alle prime indicazioni, l’uomo è uscito di casa e non ha fatto più ritorno. Il suo telefono cellulare risulta spento.

Dovrebbe indossare un giubbino scuro probabilmente verde, scarpe da ginnastica e un pantalone di tuta rosso e nero.

I Carabinieri sono stati informati della scomparsa.

Chiunque dovesse avvistarlo o avere informazioni può rivolgersi ai numeri 347/4075409 – 342/8064242.

