Salerno, Natale sicuro: ecco l’operazione della Polizia nei locali della movida

Nella serata della Vigilia di Natale, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore, Giancarlo Conticchio, in linea con gli indirizzi di sicurezza condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, personale della Polizia di Stato, con la collaborazione della Polizia Municipale, ha effettuato una mirata attività di verifica presso i luoghi della movida cittadina.

L’operazione

L’attenzione degli Agenti si è concentrata in particolare sulla prevenzione del disagio giovanile e sulla somministrazione di alcolici a minori. In tale contesto, presso un’attività nel cuore della città, gli operatori hanno accertato la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16. Per il titolare dell’esercizio è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria, mentre tre minori sono stati formalmente affidati ai rispettivi genitori.

L’attività per i controlli amministrativi e il decoro urbano ha interessato diversi locali situati nei punti di ritrovo del centro cittadino affollato dalla movida e dagli accertamenti esperiti sono emerse numerose irregolarità. Sono state contestate violazioni per emissioni sonore ad alto e la maggior parte degli esercizi è risultata non in regola con l’occupazione degli spazi esterni: rilevate diverse infrazioni alle disposizioni vigenti per il periodo festivo.

I provvedimenti

I titolari degli esercizi commerciali sono stati convocati presso gli Uffici competenti per l’esibizione della documentazione amministrativa mancante al momento del controllo. All’esito di tali verifiche, verranno irrogate le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

“L’attività della Polizia di Stato prosegue costantemente non solo come presidio di legalità, ma come impegno quotidiano nell’esserci sempre, ponendo la prevenzione e l’ascolto dei bisogni dei più vulnerabili al centro dell’azione istituzionale, proteggere le fasce più giovani della popolazione, innalzare i livelli di sicurezza e assicurare a tutti festività serene e protette”.