Salerno, controlli di Natale sul lungomare: arrestato un ricercato e denunciati 2 parcheggiatori abusivi

Nella serata di ieri 22 dicembre, nell’ambito dei servizi di potenziamento di controllo del territorio disposti dalla Questura di Salerno in occasione delle festività natalizie, personale dell’U.P.G.S.P. unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno proceduto al controllo di un’autovettura che transitava sul Lungomare Trieste, a bordo della quale viaggiavano quattro cittadini romeni.

L’operazione

Gli immediati approfondimenti svolti hanno consentito di appurare che uno di essi, I.R. classe 1999, risultava destinatario di provvedimento di carcerazione emesso nell’anno 2018 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera per condanna definitiva per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, per cui risultava da espiare la pena di anni 1 e giorni 9 di reclusione.

Il medesimo, sottoposto a perquisizione personale, veniva, altresì, trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello a serramanico con lama di 9 cm; per tale ragione veniva deferito alla competente A.G. per il reato di porto di armi. Al termine degli atti di rito, lo straniero veniva condotto presso la locale casa circondariale per l’espiazione della pena.

L’impegno delle Forze dell’ordine

Continuano senza sosta anche i controlli a carico dei parcheggiatori abusivi. Nel solo pomeriggio di ieri sono stati denunciati due soggetti destinatari del c.d. DASPO urbano, in quanto inottemperanti alle prescrizioni del medesimo provvedimento.