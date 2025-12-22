Eboli, blitz della Polizia Municipale: denunciato parcheggiatore abusivo nei pressi dell’Asl

Nei pressi del piazzale antistante la ASL del Rione Pescara ad Eboli, gli agenti della Polizia Municipale hanno identificato e successivamente denunciato un uomo che operava come parcheggiatore abusivo. L’uomo, un cittadino egiziano di trent’anni, era intento a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nell’area comunale adiacente la struttura sanitaria. A quanto pare, minacciava gli automobilisti per farsi pagare l’obolo, creando disagio e timore tra gli utenti della zona.

Possibili danni all’impianto Publiparking

Secondo le prime informazioni, il soggetto potrebbe aver danneggiato anche l’impianto della Publiparking, che non erogava più i biglietti ufficiali per la sosta nelle aree a pagamento contrassegnate dalle strisce blu.

La denuncia

L’uomo è stato fermato, denunciato alle competenti autorità giudiziarie e sanzionato per oltre 1.000 euro. Nei suoi confronti è stato inoltre applicato il Daspo urbano. La presenza dell’uomo inquietava da diversi giorni gli automobilisti della zona. Il suo atteggiamento violento incuteva paura e molti erano costretti a pagare per evitare possibili ritorsioni.

Non è la prima volta che gli agenti della Polizia Locale intervengono nell’area parcheggio della ASL al Rione Pescara per episodi analoghi, segno di una problematica ricorrente che continua a richiedere attenzione e controlli costanti.