Parcheggiatore abusivo arrestato a Salerno per tentata estorsione

La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un arresto che ha portato in manette N.D. lo scorso 4 ottobre. L’uomo è accusato di tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso a un’area urbana (noto anche con l’acronimo DACUR).

L’arrestato era già destinatario di un precedente provvedimento che gli interdiceva l’accesso a Piazza Amendola e alle zone circostanti.

La dinamica della tentata estorsione

L’operazione della polizia giudiziaria è scaturita da una precisa ricostruzione degli eventi. Secondo quanto accertato, l’indagato avrebbe avvicinato un automobilista e, con un atteggiamento minaccioso e insistente, avrebbe preteso una somma di denaro.

Il pagamento sarebbe stato richiesto in cambio della possibilità di parcheggiare l’autovettura in un’area dove tale sosta non risultava autorizzata.