Parcheggiatore abusivo arrestato a Salerno per tentata estorsione

A cura di Redazione Infocilento
Polizia

La Polizia di Stato di Salerno ha eseguito un arresto che ha portato in manette N.D. lo scorso 4 ottobre. L’uomo è accusato di tentata estorsione aggravata e inosservanza del divieto di accesso a un’area urbana (noto anche con l’acronimo DACUR).

L’arrestato era già destinatario di un precedente provvedimento che gli interdiceva l’accesso a Piazza Amendola e alle zone circostanti.

La dinamica della tentata estorsione

L’operazione della polizia giudiziaria è scaturita da una precisa ricostruzione degli eventi. Secondo quanto accertato, l’indagato avrebbe avvicinato un automobilista e, con un atteggiamento minaccioso e insistente, avrebbe preteso una somma di denaro.

Il pagamento sarebbe stato richiesto in cambio della possibilità di parcheggiare l’autovettura in un’area dove tale sosta non risultava autorizzata.

Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
L’arma dei carabinieri ricorda Marco Pittoni
