Salerno, minacce agli ausiliari della sosta in piazza Casalbore: è emergenza sicurezza

Un nuovo episodio di intimidazione ha colpito i lavoratori di Salerno Mobilità durante lo svolgimento delle proprie mansioni. L’evento si è verificato nella mattinata odierna in piazza Casalbore, dove un ausiliario del traffico è stato bersaglio di ripetute minacce da parte di parcheggiatori abusivi, infastiditi dalla presenza regolare dei controllori della sosta. L’episodio riaccende i riflettori sulla difficile convivenza tra il personale addetto al servizio pubblico e chi agisce nell’illegalità.

La denuncia dei sindacati e la richiesta di tutela

La gravità dell’accaduto è stata denunciata dai segretari Gerardo Arpino (Filt Cgil) e Diego Corace (Fit Cisl) attraverso una nota congiunta. I rappresentanti sindacali descrivono una situazione ormai insostenibile, definendo quanto avvenuto come l’ennesima conferma di una profonda falla di legalità che caratterizza le aree di sosta cittadine. Secondo i sindacati, la presenza sistematica degli abusivi rappresenta un rischio concreto non solo per i dipendenti, ma per l’intera cittadinanza.

Un clima di tensione nelle aree di sosta

Le organizzazioni sindacali sottolineano come non si tratti di un evento isolato, bensì di una vera e propria emergenza sicurezza. Da tempo, infatti, sia il personale che l’utenza convivono con un clima di tensione costante alimentato da comportamenti aggressivi e intimidazioni. “È inaccettabile che lavoratori impegnati in un servizio pubblico siano lasciati senza adeguata tutela, mentre l’illegalità continua a prosperare sotto gli occhi di tutti”, hanno dichiarato Arpino e Corace, evidenziando il pericolo che alcune zone si trasformino in zone franche prive di controllo.

Necessità di interventi strutturali immediati

La mancanza di provvedimenti risolutivi rischia di aggravare ulteriormente il contesto urbano di Salerno. Per questo motivo, Filt Cgil e Fit Cisl sollecitano le autorità a intraprendere azioni concrete e immediate per ripristinare il rispetto delle regole. L’obiettivo è garantire l’incolumità di chi lavora e assicurare agli utenti la fruizione delle aree di sosta in totale sicurezza, ponendo fine a un fenomeno che mette a repentaglio la legalità sul territorio.